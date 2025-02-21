УК «Сити-сервис» в феврале 2025 года обработала 2,3 тыс. заявок от жителей

УрБК, Верхняя Пышма, 21.02.2025. Диспетчеры управляющей компании «Сити-сервис» (Верхняя Пышма) в январе текущего года ...17.01.2025 Управляющая компания «Сити-Сервис» в декабре получила и обработала почти 2 тыс. заявок от жителей
УрБК, Верхняя Пышма, 17.01.2025. Диспетчеры управляющей компании «Сити-Сервис» (Верхняя Пышма) за декабрь 2024 года ...03.12.2024 Управляющая компания «Сити-Сервис» в ноябре получила и обработала более 3 тыс. заявок от жителей
УрБК, Верхняя Пышма, 03.12.2024. Диспетчеры управляющей компании «Сити-Сервис» (Верхняя Пышма) за ноябрь 2024 года ...14.11.2024 Управляющая компания «Сити-Сервис» в октябре получила и обработала более 3,8 тыс. заявок от жителей
УрБК, Верхняя Пышма, 14.11.2024. Диспетчеры управляющей компании «Сити-Сервис» (Верхняя Пышма) за октябрь 2024 года ...08.10.2024 В сентябре управляющая компания «Сити-Сервис» получила и обработала более 3 тыс. заявок от жителей
УрБК, Верхняя Пышма, 08.10.2024. Диспетчеры управляющей компании «Сити-Сервис» (Верхняя Пышма) за сентябрь 2024 года ...