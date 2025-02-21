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УК «Сити-сервис» в феврале 2025 года обработала 2,3 тыс. заявок от жителей

УрБК, Верхняя Пышма, 10.03.2025. Диспетчеры управляющей компании «Сити-сервис» (Верхняя Пышма) в феврале текущего года получили и обработали 2 тыс. 261 обращение от жителей. Из них по вопросам сантехники и подачи тепловой энергии — 1 тыс. 076, связанных с общестроительными работами — 334, с освещением и подачей электроэнергии — 410. Также получено 338 аварийных вызовов для устранения выездной аварийной службой.

Помимо этого, от физических и юридических лиц в письменном виде было получено 939 заявлений. Таким образом, за февраль 2025 года общее число заявок, полученных и обработанных УК «Сити-сервис», составило 3 тыс. 200, что на 413 заявок больше, чем в предыдущем месяце. Абсолютное большинство заявок было удовлетворено в максимально короткие сроки.
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