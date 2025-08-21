УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 17:00

УК «Сити-сервис» в июле получила более 2,6 тыс. заявок от жителей

УрБК, Верхняя Пышма, 03.09.2025. Диспетчеры управляющей компании «Сити-сервис» (Верхняя Пышма, Свердловская область) в мае текущего года получили и обработали 2 тыс. 614 обращений от жителей.

Из них по вопросам сантехники и подачи тепловой энергии — 1 тыс. 420, связанных с общестроительными работами — 215, с освещением и подачей электроэнергии — 488, 142 — по вопросам санитарии. Также получено 494 аварийных вызова для устранения выездной аварийной службой.

Помимо этого, от физических и юридических лиц в письменном виде было получено 998 заявлений. Абсолютное большинство заявок было удовлетворено в максимально короткие сроки.
