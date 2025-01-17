Управляющая компания «Сити-Сервис» в декабре получила и обработала почти 2 тыс. заявок от жителей

УрБК, Верхняя Пышма, 17.01.2025. Диспетчеры управляющей компании «Сити-Сервис» (Верхняя Пышма) за декабрь 2024 года получили 1 896 обращений от жителей, из которых 1 056 касалось сантехнических вопросов и вопросов подачи отопления, 146 — общестроительных работ, 273 — проблем с освещением. Аварийных вызовов было получено и обработано 373. Также диспетчеры получили 151 заявку, касающуюся санитарного содержания жилого фонда.



Кроме того, в декабре было получено 1 061 заявление от физических и юридических лиц в письменном виде. Таким образом, общее число заявок, полученных и обработанных УК «Сити-Сервис», составило 2 957, что на 150 единиц меньше, чем в предыдущем месяце. Абсолютное большинство заявок было удовлетворено в первые же дни после получения.