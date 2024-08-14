Диспетчеры управляющей компании «Сити-Центр» за август 2024 года получили и обработали 611 обращений

УрБК, Верхняя Пышма, 12.09.2024. Диспетчеры верхнепышминской управляющей компании (УК) «Сити-Центр» за август 2024 года получили 373 обращения в колл-центр и диспетчерскую службу, из которых 117 касались сантехнических вопросов, 74 — общестроительных работ, 33 — проблем с электропроводкой и электрооборудованием. Аварийных вызовов было получено и обработано 25. Об этом сообщается на официальной странице компании во «ВКонтакте».



Также в августе было получено 238 заявлений от физических и юридических лиц в письменном виде. Таким образом, общее число заявок, полученных и обработанных УК «Сити-Центр», составило 611, из них абсолютное большинство было удовлетворено в первые же дни после получения.