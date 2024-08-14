Диспетчеры управляющей компании «Сити-Центр» за август 2024 года получили и обработали 611 обращений

УрБК, Верхняя Пышма, 12.09.2024. Диспетчеры верхнепышминской управляющей компании (УК) «Сити-Сервис» за август 2024 ...14.08.2024 Диспетчеры верхнепышминской управляющей компании «Сити-Сервис» за июль 2024 года получили 1 тыс. 638 обращений
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2024. Диспетчеры верхнепышминской управляющей компании «Сити-Сервис» за июль 2024 года ...28.06.2024 В Верхней Пышме отремонтировали 935 кв. метров кровли в мае-июне 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. В рамках начавшегося летнего ремонта протекающих крыш и кровель в мае-июне 2024 года ...28.05.2024 В Верхней Пышме УК «Сити-Центр» провела масштабную сезонную уборку подъездов
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. Сотрудники управляющей компании «Сити-Центр» проводят в течение мая 2024 года ...25.04.2024 УК «Сити-Сервис» проведет 27 апреля в Верхней Пышме генеральный субботник
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. 27 апреля 2024 года управляющая компания «Сити-Сервис» проведет в Верхней Пышме общий ...