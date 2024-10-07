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В сентябре управляющая компания «Сити-Сервис» получила и обработала более 3 тыс. заявок от жителей

УрБК, Верхняя Пышма, 08.10.2024. Диспетчеры управляющей компании «Сити-Сервис» (Верхняя Пышма) за сентябрь 2024 года получили 1 тыс. 821 обращение, из которых 1 тыс. 038 касались сантехнических вопросов, 119 — общестроительных работ, 269 — проблем с электропроводкой и электрооборудованием. Аварийных вызовов было получено и обработано 438.

Также в августе было получено 1 311 заявления от физических и юридических лиц в письменном виде. Таким образом, общее число заявок, полученных и обработанных УК «Сити-Сервис», составило 3 тыс. 132, из которых абсолютное большинство было удовлетворено в первые же дни после получения.
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