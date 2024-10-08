Управляющая компания «Сити-Центр» в сентябре 2024 года получила и обработала 610 заявок жителей

УрБК, Верхняя Пышма, 10.10.2024. Диспетчерами управляющей компании «Сити-Центр» за сентябрь 2024 года было получено 378 обращений, из которых 180 касались сантехнических вопросов и подачи воды и тепла, 50 — общестроительных работ, 39 — проблем с электропроводкой и электрооборудованием. Аварийных вызовов было получено и обработано 35.



Также в августе было получено 232 заявления от физических и юридических лиц. Таким образом, общее число заявок, полученных и обработанных УК «Сити-Центр», составило 610, из которых абсолютное большинство было удовлетворено в первые же дни после получения.