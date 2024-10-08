Управляющая компания «Сити-Центр» в сентябре 2024 года получила и обработала 610 заявок жителей

УрБК, Верхняя Пышма, 08.10.2024. Диспетчеры управляющей компании «Сити-Сервис» (Верхняя Пышма) за сентябрь 2024 года ...17.09.2024 Управляющая компания «Фонд Радомир» за август обработала 2 тыс. 670 обращений жителей, в том числе поданных в аварийно-диспетчерскую службу предприятия
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. Диспетчеры управляющей компании «Фонд Радомир»» за август 2024 года получили 1345 ...12.09.2024 Диспетчеры управляющей компании «Сити-Центр» за август 2024 года получили и обработали 611 обращений
УрБК, Верхняя Пышма, 12.09.2024. Диспетчеры верхнепышминской управляющей компании (УК) «Сити-Центр» за август 2024 года ...12.09.2024 Диспетчеры управляющей компании «Сити-Сервис» за август 2024 года обработали более 3 тыс. обращений жителей Верхней Пышмы
УрБК, Верхняя Пышма, 12.09.2024. Диспетчеры верхнепышминской управляющей компании (УК) «Сити-Сервис» за август 2024 ...14.08.2024 Диспетчеры верхнепышминской управляющей компании «Сити-Сервис» за июль 2024 года получили 1 тыс. 638 обращений
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2024. Диспетчеры верхнепышминской управляющей компании «Сити-Сервис» за июль 2024 года ...