Диспетчеры управляющей компании «Сити-Сервис» за август 2024 года обработали более 3 тыс. обращений жителей Верхней Пышмы

УрБК, Верхняя Пышма, 12.09.2024. Диспетчеры верхнепышминской управляющей компании (УК) «Сити-Сервис» за август 2024 года получили 2 тыс. 050 обращений в колл-центр и аварийную службу, из которых 986 касались сантехнических вопросов, 187 — общестроительных работ, 334 — проблем с электропроводкой и электрооборудованием. Об этом сообщается на официальной странице компании во «ВКонтакте».



Также в августе было получено 1 тыс. 151 заявление от физических и юридических лиц в письменном виде. В том числе 234 обращения были написаны непосредственно в офисе компании во время приема граждан.



Таким образом, общее число заявок, полученных и обработанных УК «Сити-Сервис», составило 3 тыс. 201, из которых абсолютное большинство было удовлетворено в первые же дни после получения.