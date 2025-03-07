Официальный курс доллара США снизился до 88,39 руб., евро — до 95,44 руб.

УрБК, Москва, 11.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 марта 2025 года. Курс доллара США снизился на 75 коп., до 88,39 руб., евро — на 1,42 руб., до 95,44 руб.