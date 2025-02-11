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Сегодня, 17:00

В Новокольцовском районе Екатеринбурга появятся 16 новых улиц

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил наименования 16 новых улиц в Новокольцовском районе, сообщает департамент информполитики города.

Новые улицы названы в честь представителей науки, образования, спорта, а также общественных деятелей Екатеринбурга и Свердловской области.

В частности, в Новокольцовском появятся улицы имени Юрия Ярошенко, Зои Пушкаревой, Клавдии Бархатовой, Аркадия Воробьева, Татьяны Карелиной и многих других. С полным списком можно ознакомиться на сайте администрации города.
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