В Новокольцовском районе Екатеринбурга появятся 16 новых улиц

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил наименования 16 новых улиц в Новокольцовском ...11.02.2025 В Екатеринбурге появилась аллея Транспортных прокуроров
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2025. Пешеходная аллея в Железнодорожном районе Екатеринбурга получила официальное ...08.09.2023 В Чкаловском районе Екатеринбурга появятся две новые улицы
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. В микрорайоне Солнечный появятся две новые улицы. Постановление «О присвоении ...19.07.2023 Замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов проинспектировал строительство улиц на Уктусе и в Новокольцовском
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов проконтролировал строительство ...31.10.2022 В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга появились семь новых улиц и девять остановок общественного транспорта
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2022. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга появились семь новых улиц и девять остановок ...