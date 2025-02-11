В Новокольцовском районе Екатеринбурга появятся 16 новых улиц

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. В микрорайоне Солнечный появятся две новые улицы. Постановление «О присвоении ...

В Чкаловском районе Екатеринбурга появятся две новые улицы

Замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов проинспектировал строительство улиц на Уктусе и в Новокольцовском

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга появились семь новых улиц и девять остановок общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2022. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга появились семь новых улиц и девять остановок ...