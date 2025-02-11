В Новокольцовском районе Екатеринбурга появятся 16 новых улиц

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2025. Пешеходная аллея в Железнодорожном районе Екатеринбурга получила официальное ...08.09.2023 В Чкаловском районе Екатеринбурга появятся две новые улицы
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. В микрорайоне Солнечный появятся две новые улицы. Постановление «О присвоении ...19.07.2023 Замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов проинспектировал строительство улиц на Уктусе и в Новокольцовском
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов проконтролировал строительство ...31.10.2022 В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга появились семь новых улиц и девять остановок общественного транспорта
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2022. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга появились семь новых улиц и девять остановок ...18.08.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о значении прокладки новых дорог в Новокольцовском микрорайоне
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в своем Telegram-канале рассказал о ходе ...