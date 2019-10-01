Аналитики спрогнозировали динамику спроса на услуги такси 7 и 8 марта

УрБК, Москва, 01.10.2019. «Левада-Центр» провел исследование, в котором изучил динамику частоты использования такси за ...22.03.2019 Более четверти россиян считают цены на такси завышенными
УрБК, Москва, 22.03.2019. Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян, при этом 61% отмечает ...22.07.2016 Яндекс.Такси ввел повышающий коэффициент в Екатеринбурге из-за нехватки автомобилей
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2016. Оператор Яндекс.Такси в Екатеринбурге ввел повышающий коэффициент из-за нехватки ...18.06.2015 «Яндекс. Такси» не может обеспечить подачу такси в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2015. Некоторые жители Екатеринбурга жалуются на качество работы сервиса «Яндекс. Такси», ...25.03.2015 Цены на такси в Екатеринбурге снизились из-за падения спроса
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2015. Службы такси Екатеринбурга начали снижать цены на фоне падения спроса и роста ...