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Сегодня, 12:23

Аналитики спрогнозировали динамику спроса на услуги такси 7 и 8 марта

УрБК, Москва, 07.03.2025. Аналитики Яндекс Go спрогнозировали динамику спроса и цен на услуги такси 7 и 8 марта.

В предпраздничный день пик активности клиентов ожидается вечером. Спрос может вырасти на 20% по сравнению с обычной пятницей, так как многие граждане будут докупать подарки и возвращаться с корпоративов. Утром 8 марта спрос будет минимальным, а дневные тарифы останутся стабильными. Вечером 8 марта ожидается повышение спроса на 15% по сравнению с обычной субботой.

«В последние несколько лет чек поездки на такси в вечернее время 7 и 8 марта был выше примерно на 10-20%», — отмечают аналитики.
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