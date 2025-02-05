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В Екатеринбурге открылась фотовыставка «Женские истории», исследующая многогранность женского опыта

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2025. 6 марта 2025 года в Центре фотографии «Март» открылась выставка «Женские истории», объединившая работы пяти женщин-фотографов. Экспозиция, доступная для посещения до 29 июня 2025 года, раскрывает многообразие женского опыта через личные истории, автопортреты и образы материнства.

В Екатеринбурге открылась фотовыставка «Женские истории», исследующая многогранность женского опыта

Открывает проект серия работ Леси Ким, посвященная 18-летним жителям Тюмени. На снимках запечатлены вчерашние школьники в переходном периоде между юностью и взрослой жизнью, где эмоциональная уязвимость сочетается с надеждами на будущее.

В Екатеринбурге открылась фотовыставка «Женские истории», исследующая многогранность женского опыта

Контрастные интерпретации повседневности представили Ольга Штайнепрайс и Юлия Сердюк. Работы Штайнепрайс, выполненные в жанре игрового автопортрета, отражают борьбу с рутиной и стремление к самореализации. В противовес им проект Сердюк фокусируется на осознанном выборе одиночества в урбанистической среде, подчеркивая возможность его преодоления.

В Екатеринбурге открылась фотовыставка «Женские истории», исследующая многогранность женского опыта

Фантазийные образы Мари Саксон (Mari Saxon) переносят зрителя в сюрреалистичный мир. Ее автопортреты с дочерьми, созданные в миниатюрной студии на чердаке, исследуют темы взросления, семейных связей и изоляции, оставляя пространство для интерпретации.

В Екатеринбурге открылась фотовыставка «Женские истории», исследующая многогранность женского опыта

Завершает выставку цикл Кати Берестовой. Черно-белые фотографии объединяют ключевые мотивы экспозиции — материнство, любовь, семью — подводя символичный итог женскому экзистенциальному пути. Финальный кадр с автопортретом фотографа и ребенка метафорично оставляет «дверь в будущее открытой», перекликаясь с идеей искусства как поиска ответов на неразгаданные вопросы жизни.

В Екатеринбурге открылась фотовыставка «Женские истории», исследующая многогранность женского опыта

Выставка «Женские истории» продолжит работу в Центре фотографии «Март» до 29 июня 2025 года.

Фотографии предоставлены Алексеем Рагозиным
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