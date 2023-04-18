Число корпоративных банкротств в РФ за год выросло на 16%

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. Число банкротств физических лиц в Свердловской области в I квартале 2023 года выросло ...07.10.2022 Число банкротств физлиц в РФ за девять месяцев выросло на 41%
Число банкротств физических лиц в РФ за январь-сентябрь 2022 года выросло на 41,2% по сравнению с аналогичным периодом ...07.10.2022 Число банкротств физлиц в РФ за девять месяцев выросло на 41%
УрБК, Москва, 07.10.2022. Число банкротств физических лиц в РФ за январь-сентябрь 2022 года выросло на 41,2% по ...15.01.2021 Число банкротств физлиц в России в 2020 году увеличилось на 70%
По итогам 2020 года количество банкротств граждан увеличилось более чем на 70%, тогда как число банкротств юридических ...15.01.2021 Число банкротств физлиц в России в 2020 году увеличилось на 70%
УрБК, Москва, 15.01.2021. По итогам 2020 года количество банкротств граждан увеличилось более чем на 70%, тогда как ...