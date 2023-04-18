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Число корпоративных банкротств в РФ за год выросло на 16%

УрБК, Москва, 06.03.2025. Число банкротств юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств в России за 2024 год выросло на 15,9% по сравнению с предыдущим годом и достигло 8,5 тыс., говорится в материалах «Федресурса».

При этом количество банкротств физических лиц за аналогичный период увеличилось на 23,6%, до 431,9 тыс.

Отмечается, что с момента введения новой процедуры банкротами признали себя более 1,5 млн граждан.
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