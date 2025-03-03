Кольцовские таможенники обнаружили в багаже прибывшего из Дубая пассажира 36 кг незадекларированных духов

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2025. Таможенные органы аэропорта Кольцово выявили в багаже гражданина Таджикистана, ...14.02.2025 В Кольцово в багаже прибывшего из Китая пассажира обнаружили 14 кг контрафактных сумок
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2025. Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили в багаже пассажира, прибывшего в ...05.07.2024 Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира рейса Екатеринбург — Пекин незадекларированные 20 роутеров общим весом 11 кг
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира рейса Екатеринбург — Пекин ...25.03.2024 В Екатеринбурге таможенники аэропорта Кольцово обнаружили в багаже пассажира 300 шампуров и 40 пакетов со специями
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили в багаже пассажира рейса Худжанд — ...30.10.2023 Таможенники в Кольцово обнаружили в багаже пассажира из Узбекистана 10 незадекларированных ножей
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. Таможенники аэропорта Кольцово обнаружили в чемодане пассажира рейса Наманган — ...