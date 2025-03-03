Кольцовские таможенники обнаружили в багаже прибывшего из Дубая пассажира 36 кг незадекларированных духов

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2025. Таможенники аэропорта Кольцово обнаружили в багаже пассажира, прилетевшего из Дубая, 56 флаконов духов общим весом 36 кг, сообщает пресс-служба ведомства.



Согласно объяснениям пассажира, парфюмерия была приобретена на сумму 1200 дирхамов и предназначалась в качестве подарков родственникам и друзьям. Мужчина заявил, что не знал о необходимости декларирования товара.



Нарушителю может грозить штраф в размере от одной второй до двукратной стоимости товара с возможной конфискацией.