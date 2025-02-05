Кольцовские таможенники обнаружили у гражданина Таджикистана 20 кг незадекларированных БАДов

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2025. Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили в багаже пассажирки, прибывшей из ...02.04.2024 Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили в багаже гражданина Таджикистана 7, 5 кг чулочно-носочных изделий
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили в багаже гражданина Таджикистана 144 ...25.03.2024 В Екатеринбурге таможенники аэропорта Кольцово обнаружили в багаже пассажира 300 шампуров и 40 пакетов со специями
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили в багаже пассажира рейса Худжанд — ...30.10.2023 Таможенники в Кольцово обнаружили в багаже пассажира из Узбекистана 10 незадекларированных ножей
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. Таможенники аэропорта Кольцово обнаружили в чемодане пассажира рейса Наманган — ...26.03.2019 Кольцовские таможенники изъяли партию пластырей почти на 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2019. Кольцовские таможенники нашли в багаже пассажира Тбилиси — Екатеринбург крупную партию ...