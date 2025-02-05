Кольцовские таможенники обнаружили у гражданина Таджикистана 20 кг незадекларированных БАДов

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2025. Таможенные органы аэропорта Кольцово выявили в багаже гражданина Таджикистана, направлявшегося в Душанбе, около 20 кг незадекларированных БАДов, передает пресс-служба Уральского таможенного управления.



В ходе досмотра багажа пассажира сотрудники обнаружили в коробках 500 упаковок с биологическими добавками к пище, а также средства ухода за кожей: пилинги, пенки для умывания, маски для лица, бальзамы для губ и саше с надписью «100% спирулина». Гражданин объяснил, что чемодан был передан ему другом, который попросил отправить его в Таджикистан. Сам мужчина якобы не знал содержимого сумки.



Согласно законодательству, нарушителю может грозить штраф в размере от однократной до двукратной стоимости товара с возможной конфискацией.