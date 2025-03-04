Официальный курс доллара США вырос до 89,79 руб., евро — до 95,70 руб.

УрБК, Москва, 06.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 марта 2025 года. Курс доллара США вырос на 54 коп., до 89,79 руб., евро — на 1,80 руб., до 95,70 руб.