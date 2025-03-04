Официальный курс доллара США вырос до 89,79 руб., евро — до 95,70 руб.

УрБК, Москва, 05.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 марта 2025 года. Курс доллара ...04.03.2025 Официальный курс доллара США вырос до 89,25 руб., евро — до 92,85 руб.
УрБК, Москва, 04.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 марта 2025 года. Курс доллара ...28.02.2025 Официальный курс доллара США вырос до 87,70 руб., евро — до 92,04 руб.
УрБК, Москва, 28.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 февраля 2025 года. Курс ...25.02.2025 Официальный курс доллара США вырос до 88,21 руб., евро — до 92,52 руб.
УрБК, Москва, 25.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 февраля 2025 года. Курс ...18.02.2025 Официальный курс доллара США вырос до 91,43 руб., евро — до 95,80 руб.
УрБК, Москва, 18.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 февраля 2024 года. Курс ...