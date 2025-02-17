Свердловские работодатели стали чаще приглашать на собеседование соискателей старшего возраста

В Свердловской области 75% трудоустроенных заявили о готовности сменить работу в ближайший год. В целом по России этот ...17.02.2025 В Свердловской области 75% трудоустроенных заявили о готовности сменить работу
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2025. В Свердловской области 75% трудоустроенных заявили о готовности сменить работу в ...12.03.2024 На Среднем Урале стали в два раза чаще звать на собеседования возрастных соискателей
В 2023 году в Свердловской области было опубликовано более 840 резюме соискателей от 61 года и старше. По сравнению с ...12.03.2024 На Среднем Урале стали в два раза чаще звать на собеседования возрастных соискателей
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. В 2023 году в Свердловской области было опубликовано более 840 резюме соискателей от 61 ...07.11.2017 С начала года свердловские работодатели разместили всего 2% вакансий для опытных соискателей
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2017. Больше половины предложений на рынке труда Свердловской области рассчитаны на ...