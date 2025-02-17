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Вчера, 17:42

Свердловские работодатели стали чаще приглашать на собеседование соискателей старшего возраста

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2025. Свердловские работодатели за 2024 год отправили соискателям 7,2 млн приглашений на различные вакансии, что на 82% превышает показатель предыдущего года, говорится в исследовании сервиса по поиску работы hh.ru.

«Работодатели начали расширять воронку подбора, приглашая на собеседования те категории соискателей, к которым прежде не проявляли интереса или даже относились предвзято», — заявила главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.

Отмечается, что свердловские работодатели стали чаще приглашать на собеседования соискателей в возрасте от 41 до 50 лет (+95% год к году), от 51 до 60 лет (+98%) и от 61 года (+106%).

Ранее УрБК писал, что в Свердловской области 75% трудоустроенных заявили о готовности сменить работу в ближайший год. В целом по России этот показатель составляет 71% (за год ситуация почти не изменилась).
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