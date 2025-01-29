Свердловчан на 33% чаще стали приглашать на работу за рубеж

Жителей Свердловской области в 2024 году приглашали на работу за рубеж на 33% чаще, чем годом ранее. Отклик на иностранные вакансии получили 20,3 тыс. резюме свердловчан, говорится в исследовании портала hh.ru.



В целом по России приглашения на нероссийские вакансии в 2024 году получили 769 тыс. резюме россиян, что на 34% больше, чем в позапрошлом году.



Больше всего приглашений на работу для жителей Среднего Урала пришло из Казахстана (26%, или 5,3 тыс. приглашений), Беларуси (20%, или 4,0 тыс.), Турции (10%, или 2 тыс.), Грузии (8%, или 1,6 тыс.), Узбекистана (7%, или 1,3 тыс.), ОАЭ, Китая (по 4%, или 0,9 тыс.), Кыргызстана и США (по 4%, или 0,7 тыс.) и Сербии (3%, или 0,5 тыс.).



Рост интереса к специалистам из свердловского региона зарегистрирован в Сербии (в 7 раз за год, с 78 предложений в 2023 году до 547 в 2024 году) и Китае (в 6,7 раз, с 131 до 876 приглашений за год). Снижение спроса отмечено в Грузии (на 18%, с 2 тыс. до 1,7 тыс. приглашений за год) и Казахстане (на 14%, с 6,2 тыс. до 5,3 тыс. приглашений за год).



Востребованы за рубежом оказались следующие специалисты: менеджеры по продажам и по работе с клиентами (13% от всех приглашений), программисты, разработчики (10%), операторы call-центра (5%), дизайнеры, художники, менеджеры по маркетингу, интернет-маркетологи (по 4%), учителя, преподаватели, педагоги, SMM-менеджеры, контент-менеджеры (по 3%), специалисты технической поддержки, секретари, помощники руководителя, ассистенты и тестировщики (по 2%). Вырос запрос на маркетологов (+71% год к году), снизился — на тестировщиков (–34%).



Медианная предлагаемая зарплата для россиян на иностранных вакансиях в 2024 году составила 51 тыс. 700 руб. Самую высокую зарплату предлагали DevOps-инженерам (226 000 руб.), руководителям группы разработки (201 000 руб.), дата-сайентистам (186 800 руб.), финансовым директорам (155 500 руб.), директорам по информационным технологиям (145 700 руб.), генеральным директорам и исполнительным директорам (142 700 руб.). Для самой востребованной специальности — менеджеров по продажам — зарплатное предложение в среднем составило 67 тыс. 400 руб.