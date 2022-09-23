В 2023 году резюме жителей Среднего Урала получили свыше 13 тыс. приглашений на зарубежные вакансии

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. Эксперты hh.ru провели анализ порядка 34 тыс. вакансий, открытых сегодня в Свердловской ...02.02.2021 Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов с самой высокой активностью соискателей на рынке труда
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. Свердловская область занимает шестое место в стране по количеству размещенных резюме ...21.05.2020 Вакансии медработников в Свердловской области признаны самыми непопулярными в регионе
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2020. Вакансии медработников и фармацевтов в Свердловской области оказались самыми ...31.05.2018 Более 60% свердловчан поддерживают трудоустройство подростков в 14 лет
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2018. С осени 2017 года 18 тыс. свердловских соискателей от 14 до 17 лет создали резюме на ...13.04.2015 Почти четверть жителей Екатеринбурга просматривают новые вакансии в рабочее время
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2015. 24% жителей Екатеринбурга посматривают новые вакансии в рабочее время. Об этом сообщает ...