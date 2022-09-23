УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:22

В 2023 году резюме жителей Среднего Урала получили свыше 13 тыс. приглашений на зарубежные вакансии

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. За 2023 год резюме жителей Свердловской области получили 13,7 тыс. приглашений на иностранные вакансии. Об этом говорится в исследовании hh.ru.

Отмечается, что речь идет именно о регионе, который указан в вакансии, при этом сама компания-работодатель может быть как заграничной, так и отечественной.

Согласно исследованию сервиса, самой большой популярностью свердловские соискатели пользуются в Казахстане (37% приглашений получено из этой страны), Беларуси (17%), Грузии (14%), Узбекистане (7%) и Турции (4%).

При этом наиболее часто занять зарубежные вакансии приглашали менеджеров по продажам (13,3%), программистов (11,4%), операторов call-центров (5,4%), дизайнеров/художников (4,9%), а также тестировщиков (4,8%).

В целом за прошлый год число приглашений жителей РФ на иностранные вакансии увеличилось на 38% по сравнению с 2022 годом.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.09.2022 В Свердловской области дефицит менеджеров по продажам и продавцов

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. Эксперты hh.ru провели анализ порядка 34 тыс. вакансий, открытых сегодня в Свердловской ...

02.02.2021 Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов с самой высокой активностью соискателей на рынке труда

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. Свердловская область занимает шестое место в стране по количеству размещенных резюме ...

21.05.2020 Вакансии медработников в Свердловской области признаны самыми непопулярными в регионе

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2020. Вакансии медработников и фармацевтов в Свердловской области оказались самыми ...

31.05.2018 Более 60% свердловчан поддерживают трудоустройство подростков в 14 лет

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2018. С осени 2017 года 18 тыс. свердловских соискателей от 14 до 17 лет создали резюме на ...

13.04.2015 Почти четверть жителей Екатеринбурга просматривают новые вакансии в рабочее время

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2015. 24% жителей Екатеринбурга посматривают новые вакансии в рабочее время. Об этом сообщает ...

Популярные новости
19.01.2024В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта19.01.2024Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году19.01.2024Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития городского округа Верхняя Пышма до 57,6 млрд рублей24.01.2024Екатерина Спирина: Мы строим кварталы и насыщаем их инфраструктурой
Архив новостей
Февраль 2024 (403)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18