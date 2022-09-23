В 2023 году резюме жителей Среднего Урала получили свыше 13 тыс. приглашений на зарубежные вакансии

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. За 2023 год резюме жителей Свердловской области получили 13,7 тыс. приглашений на иностранные вакансии. Об этом говорится в исследовании hh.ru.



Отмечается, что речь идет именно о регионе, который указан в вакансии, при этом сама компания-работодатель может быть как заграничной, так и отечественной.



Согласно исследованию сервиса, самой большой популярностью свердловские соискатели пользуются в Казахстане (37% приглашений получено из этой страны), Беларуси (17%), Грузии (14%), Узбекистане (7%) и Турции (4%).



При этом наиболее часто занять зарубежные вакансии приглашали менеджеров по продажам (13,3%), программистов (11,4%), операторов call-центров (5,4%), дизайнеров/художников (4,9%), а также тестировщиков (4,8%).



В целом за прошлый год число приглашений жителей РФ на иностранные вакансии увеличилось на 38% по сравнению с 2022 годом.