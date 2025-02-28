В Екатеринбургском музее ИЗО 6 марта пройдет лекция «Петров-Водкин и Европа: путешествия, влияния, диалог»

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2025. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 2 марта состоится ...19.02.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО 20 февраля состоится лекция «Детские образы в искусстве рубежа XIX-ХХ веков»
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2025. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 20 февраля ...04.02.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО 6 февраля пройдет лекция «Символизм в зарубежном искусстве»
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) 6 февраля состоится лекция «Символизм в зарубежном ...18.12.2024 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 19 декабря пройдет лекция «Гроза русского искусства» в рамках выставки «Туржанские: диалог поколений»
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 19 декабря состоится лекция ...14.10.2024 В Екатеринбургском музее ИЗО 16 октября пройдет лекция «1 и 3 предмета: где начинается искусство?»
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2024. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) 16 октября пройдет лекция «1 и 3 предмета: где ...