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В Екатеринбургском музее ИЗО 6 марта пройдет лекция «Петров-Водкин и Европа: путешествия, влияния, диалог»

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2025. В главном корпусе Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 6 марта состоится лекция «Петров-Водкин и Европа: путешествия, влияния, диалог» в рамках выставки «В созвездии Мастера. Кузьма Петров-Водкин — Павел Голубятников. Учитель и ученик. Живопись и графика из музейных собраний». Мероприятие начнется в 18.30 по адресу ул. Воеводина, 5, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

В Екатеринбургском музее ИЗО 6 марта пройдет лекция «Петров-Водкин и Европа: путешествия, влияния, диалог»

Заведующая сектором зарубежного искусства ЕМИИ Дарья Черкасова расскажет о нескольких годах в начале творческого пути Кузьмы Петрова-Водкина, которые он провел в Италии и Франции. Здесь будущий великий художник обучался мастерству на образцах старого и нового искусства и выставлялся на Салонах. Спустя двадцать лет автор ненадолго возвращался в Париж. Оба этих периода наложили яркий отпечаток на его творчество.

В Екатеринбургском музее ИЗО 6 марта пройдет лекция «Петров-Водкин и Европа: путешествия, влияния, диалог»

В ходе лекции слушателям будет предложено проследить точки интереса художника в европейском искусстве от Средневековья до начала XX века и выяснить, какое влияние символизм, постимпрессионизм и другие стили оказали на его творчество.
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