Официальный курс доллара США снизился до 89,24 руб., евро вырос до 93,90 руб.

УрБК, Москва, 05.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 марта 2025 года. Курс доллара США снизился на 1 коп., до 89,24 руб., евро вырос на 1,05 руб., до 93,90 руб.