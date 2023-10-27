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Вчера, 16:17

Аналитики спрогнозировали стоимость иномарок после возвращения на российский рынок

УрБК, Москва, 04.03.2025. В случае возвращения иностранных автопроизводителей на российский рынок, их модели будут стоить дороже, чем автомобили китайских брендов. Об этом рассказал заместитель директора департамента продаж «Мэйджор» Александр Николаев, пишет «Автостат».

Он выразил мнение, что в сегменте автомобилей стоимостью до 5 млн руб. возвращающиеся иностранные производители столкнутся с серьезными трудностями в конкуренции с китайскими марками. В то же время, в сегменте свыше 5 млн руб. они сохранят конкурентоспособность по отношению к существующим китайским брендам.

А. Николаев подчеркнул, что выбор между различными моделями остается за потребителями, однако уже сейчас очевидно, что параллельный импорт сформировал отдельную рыночную нишу для зарубежных автомобилей. Хотя они вызывают интерес у покупателей, рассчитывать на низкие цены, характерные для прежних лет, не приходится.
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