Аналитики спрогнозировали стоимость иномарок после возвращения на российский рынок

В Свердловской области в III квартале текущего года продажи иностранных автомобилей с пробегом выросли на 21,2% по ...27.10.2023 В Свердловской области продажи иномарок с пробегом за год выросли на 21%
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. В Свердловской области в III квартале текущего года продажи иностранных автомобилей с ...07.10.2016 В сентябре российский рынок покинули модели трех иностранных автопроизводителей
УрБК, Москва, 07.10.2016. В сентябре российский рынок покинули модели китайских марок Lifan, Haima и японской ...08.09.2016 В августе российский рынок покинули три модели иномарок
УрБК, Москва, 08.09.2016. В августе российский рынок покинули три модели марок Toyota, Lexus и Citroen. Об этом ...19.11.2010 С начала 2010 года российский рынок продаж легких коммерческих автомобилей вырос на 26,6%
УрБК, Москва, 19.11.2010. По итогам октября 2010 года продажи легких коммерческих автомобилей в России выросли на ...