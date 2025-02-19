Банк России разрабатывает меры для противодействия мошенничеству с использованием вредоносного ПО

УрБК, Москва, 06.02.2023. О новой схеме мошенничества с использованием QR-кодов рассказал заместитель председателя ...

ЦБ предупредил россиян о новой схеме мошенничества с использованием QR-кодов

ЦБ: Обналичка с использованием кредиток в ломбардах составляет 1,2 млрд руб. в год

УрБК, Москва, 06.04.2017. Масштабы обналичивания денег через ломбарды с использованием кредитных карт составляют ...