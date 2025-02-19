Банк России разрабатывает меры для противодействия мошенничеству с использованием вредоносного ПО

УрБК, Москва, 19.02.2025. Служба информационной безопасности объединенной компании Wildberries и Russ выявила новую ...06.02.2023 ЦБ предупредил россиян о новой схеме мошенничества с использованием QR-кодов
УрБК, Москва, 06.02.2023. О новой схеме мошенничества с использованием QR-кодов рассказал заместитель председателя ...25.10.2017 Банк России не зафиксировал компрометации ресурсов финорганизаций из-за вируса Bad Rabbit
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2017. Банк России зафиксировал компьютерную атаку с использованием вредоносного программного ...06.04.2017 ЦБ: Обналичка с использованием кредиток в ломбардах составляет 1,2 млрд руб. в год
УрБК, Москва, 06.04.2017. Масштабы обналичивания денег через ломбарды с использованием кредитных карт составляют ...05.11.2013 ЦБ обяжет банки усилить проверку купюр в банкоматах
УрБК, Москва, 05.11.2013. Банк России пытается предотвратить повторение ситуации с массовым вбросом фальшивых денег в ...