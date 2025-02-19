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Вчера, 14:56

Банк России разрабатывает меры для противодействия мошенничеству с использованием вредоносного ПО

УрБК, Москва, 04.03.2025. Банк России разрабатывает меры для противодействия мошенничеству с использованием вредоносного ПО, которое устанавливается на устройства пользователей для кражи денег, пишет ТАСС.

Заместитель председателя ЦБ Герман Зубарев заявил, что регулятор рассматривает возможность решения этой проблемы на уровне отраслевого регулирования или через внесение изменений в законодательство.

Добавим, что мошенники постоянно изобретают новые методы обмана граждан. В последнее время участились инциденты, когда злоумышленники используют детей для хищения средств.
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