УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:06

Более 90% установивших ограничение на получение кредитов выбрали максимальный уровень запрета

УрБК, Москва, 04.03.2025. Более 91% граждан, установив запрет на получение кредитов, выбрали максимальный уровень ограничений. Такие данные предоставило бюро кредитных историй «Скоринг бюро», пишет ТАСС.

Большинство потребителей предпочло установить самый строгий режим блокировки: он распространяется как на банковские отделения и офисы микрофинансовых организаций, так и на все онлайн-заявки.

Напомним, что в Свердловской области было подано 50,5 тыс. заявлений на самозапрет кредитов. Всего сервисом за первые два дня его работы воспользовались почти 2 млн россиян.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.03.2025 Свердловчане подали более 50 тыс. заявлений на самозапрет кредитов

УрБК, Москва, 03.03.2025. В Свердловской области было подано 50,5 тыс. заявлений на самозапрет кредитов. Всего сервисом ...

21.02.2024 Совет Федерации одобрил законопроект о самозапрете на кредиты для россиян

Совет Федерации 21 февраля одобрил в ходе пленарного заседания законопроект, позволяющий гражданам РФ самим ...

01.02.2024 В России 28,6% заемщиков имеют более трех открытых кредитов, 8,6% — более пяти

УрБК, Москва, 01.02.2024. Доля российских заемщиков, имеющих три и более открытых кредита, по состоянию на конец 2023 ...

20.09.2023 Национальное бюро кредитных историй поддержало законопроект о самозапрете на кредиты

УрБК, Москва, 20.09.2023. Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) высказалось в поддержку законопроекта о ...

04.09.2023 SuperJob: 30% екатеринбуржцев хотят установить самозапрет на выдачу кредитов

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. В Екатеринбурге 30% опрошенных жителей хотели бы установить самозапрет на выдачу ...

Популярные новости
07.02.2025Потребность российской экономики в специалистах со средним профобразованием составляет 42 млн человек07.02.2025В Свердловской области наиболее низкая конкуренция на рынке труда отмечается среди врачей и дворников20.02.2025«Вакансии висят, откликов нет»: как бизнесу ускорить поиск сотрудников и как помогут новые технологии18.02.2025В Екатеринбурге состоялось совместное заседание Уральской ассоциации туризма с Генконсульством Республики Узбекистан07.02.2025Анна Тарасенко: Внедрение ИИ в креативные индустрии приведет к значительным структурным изменениям
Архив новостей
Март 2025 (55)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18