Официальный курс доллара США вырос до 89,25 руб., евро — до 92,85 руб.

УрБК, Москва, 28.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 февраля 2025 года. Курс ...25.02.2025 Официальный курс доллара США вырос до 88,21 руб., евро — до 92,52 руб.
УрБК, Москва, 25.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 февраля 2025 года. Курс ...18.02.2025 Официальный курс доллара США вырос до 91,43 руб., евро — до 95,80 руб.
УрБК, Москва, 18.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 февраля 2024 года. Курс ...30.01.2025 Официальный курс доллара США вырос до 98,01 руб., евро — до 102,40 руб.
УрБК, Москва, 30.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 января 2024 года. Курс ...24.01.2025 Официальный курс доллара США вырос до 99,10 руб., евро — до 103,66 руб.
УрБК, Москва, 24.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 января 2024 года. Курс ...