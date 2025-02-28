Официальный курс доллара США вырос до 89,25 руб., евро — до 92,85 руб.

УрБК, Москва, 04.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 марта 2025 года. Курс доллара США вырос на 99 коп., до 89,25 руб., евро — на 1,29 руб., до 92,85 руб.