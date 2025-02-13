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Вчера, 14:32

Роспотребнадзор: 97% споров решается в пользу потребителей

УрБК, Москва, 03.03.2025. Территориальные подразделения Роспотребнадзора в 2024 году подготовили 16,5 тыс. заключений по делам, касающимся защиты прав потребителей. Эти данные предоставила руководитель ведомства Анна Попова, передает ТАСС.

Она добавила, что в 97% случаев решения принимались в пользу потребителей.

«В 2019 году в гражданском кодексе был закреплен новый институт группового потребительского иска, и на сегодняшний день территориальными органами Роспотребнадзора уже подано почти 250 таких исков», — сообщила А. Попова.

Ранее УрБК писал, что российские потребители теперь чаще жалуются на контрафактную продукцию в магазинах, хотя раньше эта проблема была характерна для рынков.

По данным ассоциации «Контрафакт», за январь 2025 года более трети всех обращений граждан (37%) касались качества табачной продукции. Далее следует алкогольная продукция (18%), медицинские изделия с лекарственными препаратами (10%), одежда (5%), газированные напитки (2%) и консервы (2%).
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