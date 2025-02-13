Роспотребнадзор: 97% споров решается в пользу потребителей

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Российские потребители стали чаще жаловаться на нелегальные товары в магазинах

УрБК, Москва, 13.02.2025. Российские потребители теперь чаще жалуются на контрафактную продукцию в магазинах, хотя ...

В свердловский Роспотребнадзор в 2021 году поступило более 5,3 тыс. обращений граждан о защите прав потребителей

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. В Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в 2021 году поступило 5 тыс. 360 ...

Свердловский Роспотребнадзор в ходе судебной защиты прав потребителей в 2021 году возместил жителям региона 44,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2022. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в 2021 году возместило жителям ...

В 2018 году по искам Роспотребнадзора свердловчанам возместили 16 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2019. В 2018 году общая сумма, возмещенная потребителям в результате реализации Управлением ...

За 2016 год пострадавшим потребителям Свердловской области возместили 29,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2017. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в 2016 году в целях защиты прав ...