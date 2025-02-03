Российские потребители стали чаще жаловаться на нелегальные товары в магазинах

УрБК, Москва, 03.02.2025. В 2024 году Банк России зарегистрировал более 2 тыс. обращений граждан с жалобами на банки по ...16.09.2024 В России 15% кормов для домашних животных выпускаются нелегально
УрБК, Москва, 16.09.2024. На российском рынке кормов для домашних животных доля нелегальной продукции достигает 15%. Об ...15.11.2018 Более 40% потребителей в РФ покупают контрафакт из экономии
Более 40% потребителей покупают контрафактные товары, руководствуясь исключительно соображениями экономии и ...15.11.2018 Более 40% потребителей в РФ покупают контрафакт из экономии
УрБК, Москва, 15.11.2018. Более 40% потребителей покупают контрафактные товары, руководствуясь исключительно ...21.10.2014 В Свердловской области потребительские цены на товары и услуги выросли на 6,1%
В Свердловской области в сентябре 2014 года к уровню декабря 2013 года потребительские цены на товары и услуги, ...