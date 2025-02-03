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Сегодня, 13:37

Российские потребители стали чаще жаловаться на нелегальные товары в магазинах

УрБК, Москва, 13.02.2025. Российские потребители теперь чаще жалуются на контрафактную продукцию в магазинах, хотя раньше эта проблема была характерна для рынков. Как отмечает ТАСС, ссылаясь на данные Международной ассоциации «Антиконтрафакт», многие считают, что контрафактная продукция изготавливается непосредственно в России.

По данным ассоциации, за январь 2025 года более трети всех обращений граждан (37%) касались качества табачной продукции. Далее следует алкогольная продукция (18%), медицинские изделия с лекарственными препаратами (10%), одежда (5%), газированные напитки (2%) и консервы (2%).

Отмечается, что жалобы на магазинный контрафакт стали поступать не только из мегаполисов, но и из небольших населенных пунктов.
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