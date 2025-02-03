Российские потребители стали чаще жаловаться на нелегальные товары в магазинах

Россияне стали вдвое чаще жаловаться в ЦБ на проблемы с начислением процентов по вкладам

УрБК, Москва, 03.02.2025. В 2024 году Банк России зарегистрировал более 2 тыс. обращений граждан с жалобами на банки по ...