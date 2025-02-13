Более половины россиян покупают одежду и обувь только онлайн

Материалы по теме

Российские потребители стали чаще жаловаться на нелегальные товары в магазинах

УрБК, Москва, 13.02.2025. Российские потребители теперь чаще жалуются на контрафактную продукцию в магазинах, хотя ...

Расходы жителей Челябинска на товары для детей в августе выросли в 9,2 раза

В Челябинске в конце августа в 9,2 раза к прошлому году выросли расходы жителей на детскую одежду и обувь, канцтовары, ...

Расходы жителей Челябинска на товары для детей в августе выросли в 9,2 раза

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2017. В Челябинске в конце августа в 9,2 раза к прошлому году выросли расходы жителей на ...

«Яндекс.Деньги»: В августе расходы жителей Екатеринбурга на детские товары выросли в 7,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2017. В августе расходы екатеринбуржцев на покупку детской одежды, обуви, канцтовары, ...

ВЦИОМ: 43% россиян по-прежнему не готовы совершать покупки в Интернете

УрБК, Москва, 25.10.2011. Среднее количество денег, которые тратят россияне в онлайн-магазинах, составляет 3,4 тыс. ...