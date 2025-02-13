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Более половины россиян покупают одежду и обувь только онлайн

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2025. Во II полугодии 2024 года 55% россиян приобретали одежду и обувь исключительно онлайн. Этот показатель увеличился на 5 процентных пунктов по сравнению с I полугодием. Такие данные содержатся в исследовании «Яндекс Реклама», сообщает «Прайм».

При этом 15% граждан покупают одежду и обувь только в обычных магазинах, тогда как 30% сочетают покупки в интернете и офлайн.

Ранее сообщалось, что российские потребители стали чаще жаловаться на нелегальные товары в магазинах, хотя раньше эта проблема была характерна для рынков.
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