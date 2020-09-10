Объем первых торгов в выходные дни на Мосбирже превысил 10 млрд рублей

УрБК, Москва, 10.09.2020. В I квартале 2021 года Московская биржа планирует начинать утренние торги на валютном и ...05.07.2011 ММВБ изменяет время проведения торговой сессии
УрБК, Москва, 05.07.2011. Московская межбанковская валютная биржа на 1 час 15 минут увеличит продолжительность торговой ...17.03.2010 Оборот торгов через Региональный биржевой центр «ММВБ-Урал» по итогам очередной торговой сессии достиг 12,56 млрд. рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2010. По итогам торгов 16 марта 2010 года на ФБ ММВБ оборот региональных участников торгов ...19.02.2010 Оборот торгов через Региональный биржевой центр «ММВБ-Урал» по итогам очередной торговой сессии превысил 9,7 млрд. рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2010. По итогам торгов 18 февраля 2010 года на ФБ ММВБ оборот региональных участников торгов ...22.01.2009 Объем вкладов населения в ОАО «СКБ-банк» превысил 13 млрд. рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2009. Объем вкладов населения в ОАО «СКБ-банк» превысил 13 млрд. рублей. Напомним, объем ...