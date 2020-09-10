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Вчера, 13:20

Объем первых торгов в выходные дни на Мосбирже превысил 10 млрд рублей

УрБК, Москва, 03.03.2025. Первые торги на Мосбирже в выходные дни принесли оборот более 10 млрд руб., сообщает пресс-служба организации.

Экспериментальные сессии состоялись 1 и 2 марта, в них приняли участие 65 тыс. клиентов, заключивших свыше 291 тыс. сделок.

На начальном этапе допускались к торгам только самые ликвидные акции. Чтобы уменьшить возможные колебания цен и поддержать ликвидность, в выходные дни допустимые отклонения цен ограничивались уровнем 3% от котировочной стоимости на закрытии предыдущей торговой сессии, указывается в сообщении.
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