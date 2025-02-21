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Вчера, 09:36

Объем выданных в России микрозаймов за год увеличился в полтора раза

УрБК, Москва, 03.03.2025. Объем выданных в России микрозаймов за 2024 год увеличился на 51% по сравнению с предыдущим годом, говорится в материалах Центробанка.

Объем выданных займов населению за год вырос на 55% (до 1,4 трлн руб.), бизнесу — на 23% (до 130 млрд руб.).

«Наиболее активный рост в 2024 году демонстрировали МФО, входящие в состав групп различных финансовых компаний, в том числе, банков, небанковских кредитных организаций и крупнейших», — говорится в исследовании.

Ранее стало известно, что средний размер выданных в Свердловской области микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) в январе 2025 года снизился на 4,9%, составив 9,97 тыс. руб., говорилось в исследовании Национального бюро кредитных историй.
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