Объем выданных в России микрозаймов за год увеличился в полтора раза

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УрБК, Екатеринбург, 21.02.2025. Средний размер выданных в Свердловской области микрозаймов (или «займов до зарплаты» до ...

Средний размер выданных на Среднем Урале микрозаймов за месяц вырос на 5,2%

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. Средний размер выданных в Свердловской области в декабре 2024 года микрозаймов (или ...

В Свердловской области средний размер выданных микрозаймов в мае составил 9,74 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. В Свердловской области средний размер выданных в мае микрозаймов составил 9,74 тыс. ...

В Свердловской области средний размер выданных микрозаймов в апреле составил 9,61 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. В Свердловской области средний размер выданных в апреле микрозаймов составил 9,61 тыс. ...

В Свердловской области средний размер выданных микрозаймов за месяц вырос на 1,8%

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. В Свердловской области средний размер выданных в феврале микрозаймов составил 9,35 тыс. ...