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Сегодня, 14:20

На рынке продуктовых магазинов растет доля жестких дискаунтеров

УрБК, Москва, 28.02.2025. Доля жестких дискаунтеров в продуктовой рознице РФ за последние пять лет выросла почти в два раза, до 6%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Речь идет о магазинах с широким ассортиментом товаров по ценам ниже средних рыночных, таких как «Светофор», «Чижик», «Да!», «Победа», «Маяк» и «Ярче!». Все они демонстрируют значительный рост выручки.

Согласно данным ассоциации, негативная рыночная и социальная динамика последних пяти лет способствовала формированию у потребителей более рационального подхода к расходам.
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