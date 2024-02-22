Свердловские власти утвердили региональный стандарт стоимости услуг ЖКХ на 2025 год

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. Правительство Свердловской области приняло региональный стандарт стоимости ...16.02.2023 В Свердловской области увеличили компенсации за оплату ЖКХ на 3-5%
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. В Свердловской области на 3-5% увеличен размер компенсации за оплату ЖКХ. ...28.07.2022 В Свердловской области изменили стандарт стоимости ЖКУ
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2022. Свердловские власти утвердили новый стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг ...07.04.2017 Утвержден стандарт стоимости ЖКУ в Екатеринбурге на 2017 год
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2017. Правительство Свердловской области утвердило размер регионального стандарта стоимости ...02.07.2013 Новый стандарт стоимости коммунальных услуг появился в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2013. Правительство Свердловской области утвердило размер регионального стандарта стоимости ...