Свердловские власти утвердили региональный стандарт стоимости услуг ЖКХ на 2025 год

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2025. Правительство Свердловской области утвердило региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2025 год, сообщает департамент информполитики региона.



Документ предусматривает увеличение размера субсидии на оплату услуг ЖКХ для жителей Свердловской области на 2-8%, в зависимости от действующих коммунальных тарифов каждого муниципалитета. Общий объем финансирования из областного бюджета на эти цели составит 2,2 млрд руб.



Стандарт применяется для расчета субсидий, когда затраты на коммунальные услуги превышают 22% от общего семейного дохода. К доходам относятся заработная плата, пенсии, стипендии, алименты, ежемесячные пособия по уходу за ребенком и другие виды заработка.



Средняя сумма субсидии превышает 1,5 тыс. руб. в месяц, выплаты предоставляются примерно 93 тыс. семей.