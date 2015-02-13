Правительство Свердловской области увеличило размер субсидий на оплату ЖКУ

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2015. В Екатеринбурге в январе 2015 года 19 тыс. 749 семей получили субсидии из городского ...25.11.2013 В октябре 2013 года власти Екатеринбурга выделили на субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг 42,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2013. Администрация Екатеринбурга в октябре 2013 года предоставила субсидии на оплату жилого ...02.07.2013 Новый стандарт стоимости коммунальных услуг появился в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2013. Правительство Свердловской области утвердило размер регионального стандарта стоимости ...07.02.2012 ООО «Единый Расчетный Центр» продолжает прием заявлений на субсидию для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2012. Администрация Екатеринбурга в январе 2012 года предоставила субсидию на оплату жилого ...16.01.2012 В Свердловской области утвержден областной стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2012 год
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2012. На заседании правительства Свердловской области принято постановление «Об областном ...