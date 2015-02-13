Правительство Свердловской области увеличило размер субсидий на оплату ЖКУ

Из бюджета Екатеринбурга в январе 2015 года выделено субсидий на оплату услуг ЖКХ на сумму более 24 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2015. В Екатеринбурге в январе 2015 года 19 тыс. 749 семей получили субсидии из городского ...