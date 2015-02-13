УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:24

Правительство Свердловской области увеличило размер субсидий на оплату ЖКУ

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. Правительство Свердловской области приняло региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг. В документе предусмотрено увеличение размера субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на 1-4%, в зависимости от тарифов в конкретном муниципалитете. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

На субсидию могут претендовать свердловчане, у которых расходы на оплату ЖКУ превышают 22% в совокупном доходе семьи. Если же среднедушевой доход гражданина или семьи ниже прожиточного минимума, то данная планка снижается до 12%.

В настоящее время данную субсидию получают около 93 тыс. свердловских семей. Размер субсидии сейчас составляет более 1,5 тыс. руб. в месяц. В 2024 году из бюджета региона на эти цели выделено более 2,3 млрд руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.02.2015 Из бюджета Екатеринбурга в январе 2015 года выделено субсидий на оплату услуг ЖКХ на сумму более 24 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2015. В Екатеринбурге в январе 2015 года 19 тыс. 749 семей получили субсидии из городского ...

25.11.2013 В октябре 2013 года власти Екатеринбурга выделили на субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг 42,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2013. Администрация Екатеринбурга в октябре 2013 года предоставила субсидии на оплату жилого ...

02.07.2013 Новый стандарт стоимости коммунальных услуг появился в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2013. Правительство Свердловской области утвердило размер регионального стандарта стоимости ...

07.02.2012 ООО «Единый Расчетный Центр» продолжает прием заявлений на субсидию для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2012. Администрация Екатеринбурга в январе 2012 года предоставила субсидию на оплату жилого ...

16.01.2012 В Свердловской области утвержден областной стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2012 год

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2012. На заседании правительства Свердловской области принято постановление «Об областном ...

Популярные новости
23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году24.01.2024Екатерина Спирина: Мы строим кварталы и насыщаем их инфраструктурой26.01.2024Мария Швецова: «Терминал Е» будет непохож на ESTORY16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях09.02.2024Суд признал сына владельца компании «ФОРЭС» банкротом
Архив новостей
Февраль 2024 (533)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18