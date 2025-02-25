Расходы россиян на покупку новых автомобилей в январе выросли на 6%

УрБК, Москва, 25.02.2025. На начало текущего года средний возраст легковых машин составил 15,5 лет. Об этом говорится в ...02.11.2020 Расходы россиян на покупку новых автомобилей с начала года снизились на 7%
УрБК, Москва, 02.11.2020. С января по сентябрь 2020 года россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 1 ...06.11.2019 Расходы россиян на покупку новых автомобилей с начала года выросли на 6%
УрБК, Москва, 06.11.2019. За 9 месяцев 2019 года россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 1 трлн 819 ...03.06.2019 Расходы россиян на покупку новых автомобилей в январе-апреле выросли на 10%
УрБК, Москва, 03.06.2019. С января по апрель 2019 года россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 766 ...21.09.2012 Расходы россиян на покупку автомобилей выросли на четверть
УрБК, Москва, 21.09.2012. Россияне по итогам августа потратили на покупку новых легковых и легких коммерческих ...