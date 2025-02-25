Расходы россиян на покупку новых автомобилей в январе выросли на 6%

Материалы по теме

В России средний возраст легковых машин составляет 15,5 лет

УрБК, Москва, 25.02.2025. На начало текущего года средний возраст легковых машин составил 15,5 лет. Об этом говорится в ...

Расходы россиян на покупку новых автомобилей с начала года снизились на 7%

УрБК, Москва, 02.11.2020. С января по сентябрь 2020 года россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 1 ...

Расходы россиян на покупку новых автомобилей с начала года выросли на 6%

УрБК, Москва, 06.11.2019. За 9 месяцев 2019 года россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 1 трлн 819 ...

Расходы россиян на покупку новых автомобилей в январе-апреле выросли на 10%

УрБК, Москва, 03.06.2019. С января по апрель 2019 года россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 766 ...

Расходы россиян на покупку автомобилей выросли на четверть

УрБК, Москва, 21.09.2012. Россияне по итогам августа потратили на покупку новых легковых и легких коммерческих ...