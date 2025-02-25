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Расходы россиян на покупку новых автомобилей в январе выросли на 6%

УрБК, Москва, 27.02.2025. Расходы россиян на покупку новых автомобилей в январе выросли на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 277 млрд руб. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования агентства «Автостат» и компании «Газпромбанк автолизинг».

Затраты на приобретение отечественных машин увеличились в 1,5 раза (до 49,3 млрд руб.), европейских — на 16,5% (до 28 млрд руб.).

При этом расходы на покупку новых китайских авто сократились на 0,7% (до 175 млрд руб.), американских — на 29,1% (до 2,4 млрд руб.), южнокорейских — на 48,2% (до 4,6 млрд руб.).

Ранее стало известно, что средний возраст легковых машин в России составляет 15,5 лет. Так, средний возраст отечественных автомобилей составляет 18,7 лет, японских авто — 17,1 лет, американских —15,4 года, европейских — 13,6 лет, корейских — 11,5 лет.
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