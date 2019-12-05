В России средний возраст легковых машин составляет 15,5 лет

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2019. Средний возраст легковых автомобилей в регионах Уральского федерального округа ...24.04.2019 В России 58% автомобилей старше 10 лет
УрБК, Москва, 24.04.2019. Эксперты аналитического агентства «Автостат» выяснили, что на начало года в России ...02.10.2013 Средний возраст иномарок в России составляет девять лет
УрБК, Москва, 02.10.2013. Средний возраст легковых автомобилей иностранного производства, эксплуатируемых в России, ...10.02.2011 В 2010 году средний возраст автомобилей на вторичном рынке России снизился на 2 года
УрБК, Москва, 10.02.2011. В 2010 году средний возраст автомобилей на вторичном рынке России сократился на 2 года и 2 ...06.10.2009 Средний возраст легковых автомобилей, состоящих на учете в России, превышает 11 лет
УрБК, Москва, 06.10.2009. Средний возраст автомобилей, находящихся на учете в России, составляет 11,5 лет. При этом за ...