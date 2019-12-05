УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:42

В России средний возраст легковых машин составляет 15,5 лет

УрБК, Москва, 25.02.2025. На начало текущего года средний возраст легковых машин составил 15,5 лет. Об этом говорится в материалах агентства «Автостат».

Так, средний возраст отечественных автомобилей составляет 18,7 лет, японских авто — 17,1 лет, американских —15,4 года, европейских — 13,6 лет, корейских — 11,5 лет.

Самыми «молодыми» автомобилями являются китайские, их средний возраст составляет всего 4,9 лет.

Ранее УрБК писал о том, как формируются цены на китайские автомобилей на российском рынке. По оценкам экспертов, в самом Китае автомобили стоят в три раза дешевле, чем в РФ.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.12.2019 Средний возраст легковых автомобилей в регионах УрФО составляет 12,5 года

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2019. Средний возраст легковых автомобилей в регионах Уральского федерального округа ...

24.04.2019 В России 58% автомобилей старше 10 лет

УрБК, Москва, 24.04.2019. Эксперты аналитического агентства «Автостат» выяснили, что на начало года в России ...

02.10.2013 Средний возраст иномарок в России составляет девять лет

УрБК, Москва, 02.10.2013. Средний возраст легковых автомобилей иностранного производства, эксплуатируемых в России, ...

10.02.2011 В 2010 году средний возраст автомобилей на вторичном рынке России снизился на 2 года

УрБК, Москва, 10.02.2011. В 2010 году средний возраст автомобилей на вторичном рынке России сократился на 2 года и 2 ...

06.10.2009 Средний возраст легковых автомобилей, состоящих на учете в России, превышает 11 лет

УрБК, Москва, 06.10.2009. Средний возраст автомобилей, находящихся на учете в России, составляет 11,5 лет. При этом за ...

Популярные новости
31.01.2025Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручил «Атомстройкомплексу» диплом премии «Еловая ветвь-2024» за новогоднее украшение города28.01.2025Инфляция стала двузначной31.01.2025Ирина Семкина: Самый частый вид обременения — ипотека07.02.2025Потребность российской экономики в специалистах со средним профобразованием составляет 42 млн человек07.02.2025В Свердловской области наиболее низкая конкуренция на рынке труда отмечается среди врачей и дворников
Архив новостей
Февраль 2025 (478)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18