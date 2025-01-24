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24.01.2025

Китайские автомобили после ввоза на территорию России дорожают в три раза

УрБК, Москва, 24.01.2025. Аналитики ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) на примере китайского седана Jetta VA3 рассказали, как формируется цена китайских автомобилей на российском рынке, сообщают «Известия».

По их оценке, в самом Китае автомобиль этой марки стоит в три раза дешевле, чем в России.

«Так, в Китае цена этой машины равна по курсу примерно 900 тыс. руб., что составляет всего 35% от ее стоимости в России. Еще 40% (1,03 млн руб.) приходится на таможенный сбор (8,5 тыс. руб.), а также на таможенную пошлину (135 тыс. руб.), НДС (209 тыс. руб.), акциз (8,7 тыс. руб.) и утилизационный сбор (667,4 тыс. руб.). Кроме того, 14% от стоимости автомобиля в РФ включает доставка (350 тыс. руб.), 6% — маржа дистрибьютора (160 тыс. рублей) и 5% — маржа дилера (120 тыс. руб.). В итоге для конечного потребителя стоимость этой машины в России вырастает до 2,56 млн руб.», — объяснил президент ассоциации Алексей Подщеколдин.

При этом эксперт отмечает, что цены на зарубежные сильно зависят еще и от курса рубля.

Даже с учетом индексации зарплат в России в 2024 году автовладельцам придется потратить не менее 41 средней зарплаты в 80 тыс. руб. на приобретение нового авто. Таким образом копить придется около 3,5 лет. Еще 10 лет назад на ту же покупку хватало 30 зарплат, то есть откладывать приходилось примерно на год меньше.

По прогнозам аналитиков, в течение 2025 года цены на машины вырастут еще на 10–15%.
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