УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:44

В строящемся ТРЦ «Золотой» в Екатеринбурге уже арендованы 72% площадей

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2025. В строящемся ТРЦ «Золотой» в Екатеринбурге уже арендованы 72% площадей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на слова представителя проекта, директора ТРЦ «Гринвич» (владеет «Общество Малышева 73») Дмитрия Сарапульцева.

ТРЦ «Золотой» является частью проекта по строительству транспортно-пересадочного узла в границах улиц Крестинского — Академика Шварца — Белинского — Объездная дорога. Общая площадь ТРЦ вместе с новой площадкой для Южного автовокзала и паркингом составит 307,8 тыс. кв. м. Объект планируется сдать в I квартале 2026 года.

По словам Д. Сарапульцева, в ТРЦ разместится фитнес-центр, супермаркет «Гипербола», парк развлечений, кинотеатр, а также 10 ресторанов и фудкорт. На крыше появится детская площадка на 916 посадочных мест. Ожидаемая посещаемость «Золотого» по итогам первого года работы прогнозируется на уровне 1,3 млн человек в месяц.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.04.2024 В Екатеринбурге открыли движение по пандусу развязки «Объездная дорога — улица Белинского»

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. В Екатеринбурге строители открыли движение по пандусу развязки «Объездная дорога — ...

20.09.2023 ТРЦ «Золотой» откроют в декабре 2025 года

Посещаемость нового объекта превысит 1 млн человек в месяц ...

27.05.2021 В Екатеринбурге к 2023 году запустят скоростной трамвай от автовокзала «Золотой» до Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. В Екатеринбурге к проведению XXXII Всемирных студенческих игр в 2023 году планируется ...

30.01.2020 «Золотой» автовокзал для Екатеринбурга

«Общество Малышева 73» представило проект крупнейшего транспортно-пересадочного узла ...

29.01.2020 В Екатеринбурге заложили первый камень транспортно-пересадочного узла, который построит «Общество Малышева 73»

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2020. Сегодня, 29 января, в Екатеринбурге состоялась торжественная закладка камня на месте ...

Популярные новости
31.01.2025Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручил «Атомстройкомплексу» диплом премии «Еловая ветвь-2024» за новогоднее украшение города28.01.2025Инфляция стала двузначной31.01.2025Ирина Семкина: Самый частый вид обременения — ипотека07.02.2025Потребность российской экономики в специалистах со средним профобразованием составляет 42 млн человек07.02.2025В Свердловской области наиболее низкая конкуренция на рынке труда отмечается среди врачей и дворников
Архив новостей
Февраль 2025 (534)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18