В строящемся ТРЦ «Золотой» в Екатеринбурге уже арендованы 72% площадей

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. В Екатеринбурге строители открыли движение по пандусу развязки «Объездная дорога — ...20.09.2023 ТРЦ «Золотой» откроют в декабре 2025 года
Посещаемость нового объекта превысит 1 млн человек в месяц ...27.05.2021 В Екатеринбурге к 2023 году запустят скоростной трамвай от автовокзала «Золотой» до Кольцово
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. В Екатеринбурге к проведению XXXII Всемирных студенческих игр в 2023 году планируется ...30.01.2020 «Золотой» автовокзал для Екатеринбурга
«Общество Малышева 73» представило проект крупнейшего транспортно-пересадочного узла ...29.01.2020 В Екатеринбурге заложили первый камень транспортно-пересадочного узла, который построит «Общество Малышева 73»
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2020. Сегодня, 29 января, в Екатеринбурге состоялась торжественная закладка камня на месте ...