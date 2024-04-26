В строящемся ТРЦ «Золотой» в Екатеринбурге уже арендованы 72% площадей

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. В Екатеринбурге строители открыли движение по пандусу развязки «Объездная дорога — ...

В Екатеринбурге открыли движение по пандусу развязки «Объездная дорога — улица Белинского»

Посещаемость нового объекта превысит 1 млн человек в месяц ...

ТРЦ «Золотой» откроют в декабре 2025 года

В Екатеринбурге к 2023 году запустят скоростной трамвай от автовокзала «Золотой» до Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. В Екатеринбурге к проведению XXXII Всемирных студенческих игр в 2023 году планируется ...