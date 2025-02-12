В Свердловской области построят более 50 крупных социальных и инфраструктурных объектов

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2025. «Атомстройкомплекс» построит в Каменске-Уральском современный легкоатлетический манеж ...12.02.2025 Свердловские власти выделят на строительство школ и детсадов почти 5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2025. По поручению губернатора Евгения Куйвашева свердловские власти выделят на строительство ...04.03.2024 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил программу капремонтов школ в 2024 году до 18 зданий
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В перечень свердловских школ, в которых в 2024 году запланированы капитальные ремонты, ...19.02.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование региональной программы в сфере строительства до 2027 года на 28,5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. По решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева финансирование ...03.02.2023 Свердловская область получит дополнительные 2 млрд рублей для финансирования строительной программы
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. Свердловская область получит дополнительные 2 млрд руб. для финансирования строительной ...