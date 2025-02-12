В Свердловской области построят более 50 крупных социальных и инфраструктурных объектов

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2025. По поручению губернатора Евгения Куйвашева свердловские власти выделят на строительство ...

Свердловские власти выделят на строительство школ и детсадов почти 5 млрд рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил программу капремонтов школ в 2024 году до 18 зданий

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В перечень свердловских школ, в которых в 2024 году запланированы капитальные ремонты, ...