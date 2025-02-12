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В Свердловской области построят более 50 крупных социальных и инфраструктурных объектов

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2025. В Свердловской области в 2025 году будут проектировать и строить 51 крупный социальный и инфраструктурный объект. Их включили в состав строительной госпрограммы на заседании регионального правительства, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Объем финансирования данной программы в текущем году составит 24,5 млрд руб. В рамках нее планируется возведение школ, детсадов, поликлиник, спорткомплексов, домов культуры, пожарных депо и коммунальных сооружений.

«Всего в госпрограмме предусмотрен 51 объект, в том числе, 16 с привлечением субсидий из федерального бюджета в сферах здравоохранения, образования и спорта, один инфраструктурный проект в сфере коммунального хозяйства за счет кредита из федерального бюджета», — пояснил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов.

Ранее стало известно, что «Атомстройкомплекс» построит в Каменске-Уральском современный легкоатлетический манеж площадью 7 тыс. кв. м. Объект будет возведен по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Ввод в эксплуатацию планируется в 2026 году.
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