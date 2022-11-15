Свердловская область получит дополнительные 2 млрд рублей для финансирования строительной программы

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. Свердловская область получит дополнительные 2 млрд руб. для финансирования строительной программы. Такая возможность появилась в том числе благодаря привлечению губернатором Евгением Куйвашевым дополнительных денег из федерального бюджета в виде субсидий и инфраструктурных кредитов. Эти средства пойдут на строительство жилья, школ, детских садов, поликлиник и других социальных объектов. Соответствующее постановление было подписано на заседании регионального правительства, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



«Изменения в государственную программу Свердловской области в сфере строительства вносятся для приведения ее в соответствие с законом об областном бюджете. Они обеспечат строительство объектов государственной и муниципальной собственности, позволят завершить строительство объектов Международного фестиваля университетского спорта в 2023 году и оказать поддержку гражданам при обеспечении жильем. Таким образом, общий объем госпрограммы на 2023 год за счет всех источников финансирования составит 27,3 млрд руб.», — отметил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.



Отметим, что в 2023 году в Свердловской области будут строиться семь школ. Среди них гимназия № 40 в Екатеринбурге, школы в поселке Пышма и селе Нижнесергинское, которые возводятся с привлечением субсидий из федерального бюджета. Для школьного комплекса в Солнечном, который называют «губернаторским лицеем», был взят инфраструктурный кредит.



В рамках системы здравоохранения предполагается построить восемь детских поликлиник. Продолжится строительство взрослой поликлиники в Академическом районе Екатеринбурга. Для нее также привлекался инфраструктурный бюджетный кредит.



Также в текущем году продолжатся работы по созданию культурных и спортивных объектов.



Помимо этого, строительная программа предусматривает расселение аварийного жилья и последующее обеспечение новым жильем отдельных категорий граждан. Программа позволит улучшить жилищные условия в 2023 году минимум 975 семьям.