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ЦБ: Масштаб перегрева экономики пока не уменьшился

УрБК, Москва, 27.02.2025. В IV квартале 2024 года масштаб перегрева экономики РФ не уменьшился, а экономический рост мог ускориться. К такому выводу пришли участники заседания совета директоров Банка России, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки.

Участники обсуждения отметили, что на сохранение масштабов перегрева экономики указывает возросшее инфляционное давление и сохраняющаяся напряженность на трудовом рынке.

Также, по данным Центробанка, в последнем квартале 2024 года рост экономики мог ускорится, в частности, по причине активизации в этот период бюджетных расходов.

Главный регулятор ожидает постепенного снижения перегрева экономики и темпа роста цен под влиянием денежно-кредитной политики. В связи с тем, что замедление будет происходить с более высокого уровня, прогноз темпов роста экономики в 2025 году повышен на 0,5 п.п., до 1-2%. Прогноз на 2026 год, в связи с более продолжительным периодом поддержания жестких денежно-кредитных условий, понижен на 0,5 п.п., до 0,5-1,5%. В 2027 году регулятор ожидает возвращение экономики к сбалансированным темпам роста, которые оцениваются в 1,5-2,5%.

Напомним, что по итогам заседания совет директоров Центробанка сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.
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