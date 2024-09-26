ЦБ: Масштаб перегрева экономики пока не уменьшился

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В ЦБ отмечают сохранение перегрева российской экономики

УрБК, Москва, 17.07.2024. Валовой внутренний продукт (ВВП) РФ во II квартале 2024 года вырос на 0,8% по сравнению с ...

Центробанк прогнозирует уровень нейтральной ставки в 6-7% годовых в 2024-2026 годах

УрБК, Москва, 28.02.2024. ЦБ РФ оценивает нейтральный уровень ключевой ставки в диапазоне 6-7% годовых в течение ...

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УрБК, Москва, 23.10.2020. Центробанк РФ изменил свой прогноз по росту розничного кредитования россиян в 2020 году до ...