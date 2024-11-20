Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизилось на 46%

УрБК, Челябинск, 20.11.2024. Объем выданных автокредитов на Южном Урале в октябре уменьшился на 39% по сравнению с ...18.11.2024 Объем выданных автокредитов в Свердловской области за месяц сократился на 37%
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2024. Объем выданных автокредитов в Свердловской области в октябре сократился на 37% по ...17.09.2024 Объем выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизился на 12%
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. В Свердловской области объем выданных в августе 2024 года автокредитов составил 5,51 ...29.01.2024 Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по среднему размеру выданных в декабре автокредитов
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в декабре составил 1,51 млн ...19.07.2022 В Челябинской области в июне выдали 1 тыс. 250 автокредитов
УрБК, Челябинск, 19.07.2022. В Челябинской области в июне 2022 года выдали 1 тыс. 250 автокредитов, что на 29,9% ...