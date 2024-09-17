УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Вчера, 17:55

Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизилось на 46%

В Свердловской области в январе выдали 1,73 тыс. автокредитов. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель снизился на 46%, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй.

С таким результатом Свердловская область заняла 11 место рейтинга среди 30 регионов РФ. В первую пятерку по числу выданных автокредитов попали Москва (3,34 тыс.), Московская область (3,19 тыс.), Татарстан (2,74 тыс.), Краснодарский край (2,72 тыс.) и Ростовская область (2,48 тыс.).

В целом по стране число выданных автокредитов за месяц сократилось на 42,7%, до 59,6 тыс. штук.

Аналитики связывают снижение с ростом утилизационного сбора и рыночных ставок, а также с повышением требований к качеству заемщиков.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 15:52 Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизилось на 46%

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2025. В Свердловской области в январе выдали 1,73 тыс. автокредитов. По сравнению с ...

17.09.2024 Объем выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизился на 12%

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. В Свердловской области объем выданных в августе 2024 года автокредитов составил 5,51 ...

29.01.2024 Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по среднему размеру выданных в декабре автокредитов

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в декабре составил 1,51 млн ...

02.03.2023 Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за месяц снизился на 7,4%

Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в январе составил 1 млн 107 тыс. 208 руб. Это на 7,4% ...

19.07.2022 В Челябинской области в июне выдали 1 тыс. 250 автокредитов

УрБК, Челябинск, 19.07.2022. В Челябинской области в июне 2022 года выдали 1 тыс. 250 автокредитов, что на 29,9% ...

Популярные новости
31.01.2025Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручил «Атомстройкомплексу» диплом премии «Еловая ветвь-2024» за новогоднее украшение города28.01.2025Инфляция стала двузначной31.01.2025Ирина Семкина: Самый частый вид обременения — ипотека07.02.2025Потребность российской экономики в специалистах со средним профобразованием составляет 42 млн человек07.02.2025В Свердловской области наиболее низкая конкуренция на рынке труда отмечается среди врачей и дворников
Архив новостей
Февраль 2025 (506)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18