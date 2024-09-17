Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизилось на 46%

В Свердловской области в январе выдали 1,73 тыс. автокредитов. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель снизился на 46%, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй.



С таким результатом Свердловская область заняла 11 место рейтинга среди 30 регионов РФ. В первую пятерку по числу выданных автокредитов попали Москва (3,34 тыс.), Московская область (3,19 тыс.), Татарстан (2,74 тыс.), Краснодарский край (2,72 тыс.) и Ростовская область (2,48 тыс.).



В целом по стране число выданных автокредитов за месяц сократилось на 42,7%, до 59,6 тыс. штук.



Аналитики связывают снижение с ростом утилизационного сбора и рыночных ставок, а также с повышением требований к качеству заемщиков.