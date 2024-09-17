Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизилось на 46%

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2025. В Свердловской области в январе выдали 1,73 тыс. автокредитов. По сравнению с ...17.09.2024 Объем выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизился на 12%
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. В Свердловской области объем выданных в августе 2024 года автокредитов составил 5,51 ...29.01.2024 Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по среднему размеру выданных в декабре автокредитов
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в декабре составил 1,51 млн ...02.03.2023 Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за месяц снизился на 7,4%
Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в январе составил 1 млн 107 тыс. 208 руб. Это на 7,4% ...19.07.2022 В Челябинской области в июне выдали 1 тыс. 250 автокредитов
УрБК, Челябинск, 19.07.2022. В Челябинской области в июне 2022 года выдали 1 тыс. 250 автокредитов, что на 29,9% ...