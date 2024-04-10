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В Свердловской области зарплаты в сфере производства за год выросли на 16%

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2025. В Свердловской области за 2024 год медианные зарплатные предложения в сфере производства выросли на 16%, говорится в исследовании сервиса Зарплата.ру.

Наибольший рост отмечен у контролеров ОТК, чья зарплата увеличилась на 31% и достигла 58,7 тыс. руб.

Зарплаты у мастеров по ремонту оборудования, техники выросли на 30% (до 75 тыс. руб.), у мастеров-приемщиков — на 21% (до 85 тыс. руб.), у мастеров участка — на 20% (до 90 тыс. руб.), у операторов производственной линии — на 19% (до 64,5 тыс. руб.), у начальников производства — на 17% (до 80 тыс. руб.), у сервисных инженеров — на 17% (до 70 тыс. руб.).

Автор исследования отмечают, что ситуации в производственной сфере стабилизировалась. Число вакансий за год увеличилось всего на 2% по сравнению с декабрем предыдущего года, тогда как количество откликов выросло на 42%.
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