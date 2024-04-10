В Свердловской области зарплаты в сфере производства за год выросли на 16%

В Свердловской области медианные зарплатные предложения в сфере производства в марте 2024 года выросли на 7% по ...10.04.2024 На Среднем Урале зарплатные предложения в сфере производства за год выросли на 7%
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. В Свердловской области медианные зарплатные предложения в сфере производства в марте ...16.01.2024 В Екатеринбурге число вакансий за год увеличилось в два раза
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. В Екатеринбурге количество вакансий в 2023 году выросло в два раза (на 101%) по ...07.07.2022 В Екатеринбурге во II квартале наиболее востребованными оказались специалисты в сфере транспорта и логистики
Во II квартале 2022 года в Екатеринбурге наибольшее число вакансий было размещено в разделах «Транспорт, логистика» ...07.07.2022 В Екатеринбурге во II квартале наиболее востребованными оказались специалисты в сфере транспорта и логистики
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2022. Во II квартале 2022 года в Екатеринбурге наибольшее число вакансий было размещено в ...