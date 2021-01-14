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Вчера, 11:32

В России к концу текущего года останется менее 300 банков

УрБК, Москва, 25.02.2025. К концу 2025 года на российском рынке может остаться меньше 300 банков, говорится в обзоре банковского сектора, подготовленном агентством «Эксперт РА».

Сейчас в России насчитывается 312 банков. Отмечается, что в прошлом году рынок покинули 12 игроков. У половины из них была отозвана лицензия из-за использования недобросовестных практик, а остальные объединились с другими финансовыми организациями.

Аналитики прогнозируют, что в 2025 году темпы сокращения количества банков не замедлятся. Основными факторами уменьшения числа участников рынка останутся слияния и поглощения, а также отзыв лицензий. Дополнительный вклад в этот процесс внесут дочерние иностранные банки, планирующие покинуть страну.
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