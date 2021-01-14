В России к концу текущего года останется менее 300 банков

УрБК, Москва, 14.01.2021. Не менее 15-20 банков могут покинуть российский рынок из-за присоединения к более крупным ...

До 20 банков могут покинуть рынок РФ из-за поглощения более крупными игроками или добровольного отказа от лицензии

УрБК, Москва, 11.01.2018. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в 2017 году в связи с отзывом лицензий у кредитных ...

Около 12 тыс. человек лишились работы в 2017 году из-за ликвидации банков в РФ

УрБК, Москва, 27.02.2017. Банк России в 2017 году продолжит расчистку банковского и финансового сектора РФ, — лицензий ...

АКРА: Центробанк в 2017 году может лишить лицензий около 10% банков

Альфа-Банк: через десять лет в России останется не более 300 банков

УрБК, Москва, 26.10.2012. Через десять лет в России может остаться всего 200–300 банков. Такую позицию озвучил на VII ...