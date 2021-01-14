УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:24

В России ожидается рост самоликвидаций и отзыва лицензий у банков

УрБК, Москва, 11.01.2023. Эксперты и представители банковской отрасли ожидают, что в 2023 году увеличится количество самоликвидаций, отзывов лицензий и покупок банков. Такой прогноз представил «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что в 2022 году Банк России ослабил регуляторную хватку, отозвав только две лицензии у банков и одной небанковской кредитной организации. В последний раз схожий результат был в 2009 году, когда были отозваны две лицензии. В 2023 году управляющий партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский ожидает, что будет около десяти отзывов, пяти самоликвидаций и около 10-12 сделок по продаже банков.

Управляющий директор НКР Александр Проклов предполагает, что «ЦБ постепенно выходит из режима регуляторных послаблений». Поэтому давление на слабые и убыточные банки может быть усилено. Но интенсивность отзыва или сдачи лицензий уже не вернется к показателям, которые были несколько лет назад, поскольку «основная расчистка рынка уже завершена».

С последним утверждением согласен независимый эксперт Андрей Нечаев, поскольку пик отзыва лицензий был пройден в доковидный период. Управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов отмечает, что в секторе остаются десятки кредитных организаций с неудовлетворительными показателями операционной эффективности и рентабельности, без определенной бизнес-модели и с сомнительным качеством активов.

В то же время добровольные сдачи лицензий экспертам кажутся маловероятными. По их мнению, в прошлом году такие случаи были единичными, и их причиной была глобальная неопределенность.

Опрошенные предполагают, что в 2023 году поглощения по частоте превзойдут отзывы и аннулирования лицензий. Так, банки из недружественных государств, скорее всего, сами покинут российский рынок или будут выкуплены, считают эксперты.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.01.2021 До 20 банков могут покинуть рынок РФ из-за поглощения более крупными игроками или добровольного отказа от лицензии

УрБК, Москва, 14.01.2021. Не менее 15-20 банков могут покинуть российский рынок из-за присоединения к более крупным ...

23.11.2020 Эксперты прогнозируют лишение лицензий 35 российских банков

УрБК, Москва, 23.11.2020. До 35 банков в России за год могут столкнуться с дефолтом и потерей лицензии. Об этом ...

10.02.2020 На 1 февраля в России осталось 396 банков с действующей лицензией

УрБК, Москва, 10.02.2020. По мнению финансовых аналитиков, количество кредитно-финансовых организаций в России ...

27.02.2017 АКРА: Центробанк в 2017 году может лишить лицензий около 10% банков

УрБК, Москва, 27.02.2017. Банк России в 2017 году продолжит расчистку банковского и финансового сектора РФ, — лицензий ...

25.11.2009 В 2010 году ГК «Агентство по страхованию вкладов» ожидает отзыва лицензий у 80 банков

УрБК, Москва, 25.11.2009. В 2010 году из-за несоответствия новым требованиям по размеру капитала лицензии лишатся 30 ...

Популярные новости
20.12.2022Worldex отзывы: стоит сотрудничать с брокером или нет?15.12.2022Компания «Уральские авиалинии» предложила постоянным клиентам «Бизнес-проездной»16.12.2022«Атомстройкомплекс» получил от АКРА позитивный прогноз по кредитному рейтингу28.12.2022В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года предусмотрено строительство новых трамвайных линий в Академический район28.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 403 млн рублей на развитие Нижних Серег
Архив новостей
Январь 2023 (107)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18