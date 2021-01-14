В России ожидается рост самоликвидаций и отзыва лицензий у банков

УрБК, Москва, 11.01.2023. Эксперты и представители банковской отрасли ожидают, что в 2023 году увеличится количество самоликвидаций, отзывов лицензий и покупок банков. Такой прогноз представил «Коммерсантъ».



Издание отмечает, что в 2022 году Банк России ослабил регуляторную хватку, отозвав только две лицензии у банков и одной небанковской кредитной организации. В последний раз схожий результат был в 2009 году, когда были отозваны две лицензии. В 2023 году управляющий партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский ожидает, что будет около десяти отзывов, пяти самоликвидаций и около 10-12 сделок по продаже банков.



Управляющий директор НКР Александр Проклов предполагает, что «ЦБ постепенно выходит из режима регуляторных послаблений». Поэтому давление на слабые и убыточные банки может быть усилено. Но интенсивность отзыва или сдачи лицензий уже не вернется к показателям, которые были несколько лет назад, поскольку «основная расчистка рынка уже завершена».



С последним утверждением согласен независимый эксперт Андрей Нечаев, поскольку пик отзыва лицензий был пройден в доковидный период. Управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов отмечает, что в секторе остаются десятки кредитных организаций с неудовлетворительными показателями операционной эффективности и рентабельности, без определенной бизнес-модели и с сомнительным качеством активов.



В то же время добровольные сдачи лицензий экспертам кажутся маловероятными. По их мнению, в прошлом году такие случаи были единичными, и их причиной была глобальная неопределенность.



Опрошенные предполагают, что в 2023 году поглощения по частоте превзойдут отзывы и аннулирования лицензий. Так, банки из недружественных государств, скорее всего, сами покинут российский рынок или будут выкуплены, считают эксперты.