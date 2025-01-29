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Средний размер выданных в Свердловской области микрозаймов за месяц снизился на 4,9%

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2025. Средний размер выданных в Свердловской области микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) в январе 2025 года снизился на 4,9%, составив 9,97 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по стране в январе текущего года средний размер микрозаймов составил 10,27 тыс. рублей, что на 1,4% меньше в сравнении с предыдущим месяцем (10,41 тыс. руб.).

Как отмечают аналитики НБКИ, в сравнении с показателями декабря предыдущего года средний чек микрозайма снизился в следующих регионах: Ростовская (-11,1%), Нижегородская (-7,8%) и Волгоградская (-7,4%) области, а также Республика Башкортостан (-3,4%).
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