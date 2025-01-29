Средний размер выданных в Свердловской области микрозаймов за месяц снизился на 4,9%

Средний размер выданных в Свердловской области в декабре 2024 года микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. ...29.01.2025 Средний размер выданных на Среднем Урале микрозаймов за месяц вырос на 5,2%
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. Средний размер выданных в Свердловской области в декабре 2024 года микрозаймов (или ...25.09.2024 В Свердловской области средний размер выданных микрозаймов в августе снизился на 1,3%
В Свердловской области средний размер выданных в августе микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) ...28.03.2023 Средний размер выданных в Свердловской области микрозаймов за месяц снизился на 8,3%
В Свердловской области средний размер выданных в феврале микрозаймов составил 8 тыс. 108 руб., что на 8,3% меньше по ...28.03.2023 Средний размер выданных в Свердловской области микрозаймов за месяц снизился на 8,3%
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. В Свердловской области средний размер выданных в феврале микрозаймов составил 8 тыс. ...