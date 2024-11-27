Средний размер выданных на Среднем Урале микрозаймов за месяц вырос на 5,2%

УрБК, Челябинск, 27.11.2024. В Челябинской области средний размер выданных в октябре текущего года микрозаймов составил ...30.01.2024 В Свердловской области средний размер выданных в декабре микрозаймов составил 9,12 тыс. рублей
В Свердловской области средний размер выданных в декабре микрозаймов составил 9,12 тыс. руб., что на 0,2% больше по ...30.01.2024 Средний размер выданных микрозаймов на Южном Урале за месяц вырос на 1,9%
УрБК, Челябинск, 30.01.2024. В Челябинской области средний размер выданных в декабре микрозаймов составил 9 тыс. руб., ...30.01.2024 В Свердловской области средний размер выданных в декабре микрозаймов составил 9,12 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. В Свердловской области средний размер выданных в декабре микрозаймов составил 9,12 тыс. ...31.01.2022 В Свердловской области средний размер выданных в декабре микрозаймов вырос на 3,2%
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2022. В Свердловской области средний размер выданных в декабре 2021 года микрозаймов составил ...