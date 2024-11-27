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Средний размер выданных на Среднем Урале микрозаймов за месяц вырос на 5,2%

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. Средний размер выданных в Свердловской области в декабре 2024 года микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 10,47 тыс. руб. Это на 5,2% больше, чем месяцем ранее (9,95 тыс. руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по стране в декабре прошедшего года средний размер микрозаймов составил 10,41 тыс. руб., что на 2,5% больше показателей ноября (10,15 тыс. руб.).

По данным кредиторов НБКИ, наибольший рост среднего чека микрозайма в декабре 2024 года показали Ростовская (+7,3%), Волгоградская (+6,9%) Нижегородская (+6,6%), Свердловская (+5,2%) и Ленинградская (+4,5%) области.
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