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Средний размер выданных в Челябинской области микрозаймов достиг 10,3 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 30.01.2025. Средний размер выданных на Южном Урале в декабре 2024 года микрозаймов составил 10,3 тыс. руб. По сравнению с прошлым месяцем этот показатель вырос на 1,4%. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким результатом Челябинская область заняла 15 место в рейтинге среди 30 регионов России. В лидерах — Москва (13,00 тыс. руб.), Ростовская область (12,02 тыс. руб.), Санкт-Петербург (11,66 тыс. руб.), а также Московская (11,53 тыс. руб.) и Нижегородская (11,19 тыс. руб.) области.

В целом по стране в декабре прошедшего года средний размер микрозаймов составил 10,41 тыс. руб., что на 2,5% больше показателей ноября (10,15 тыс. руб.).

«После снижения в июле-августе, в последующие месяцы 2024 года средний размер микрозайма немного увеличился. При этом в прошлом году его значение, в целом, было достаточно стабильным, а рост не превышал инфляции», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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