Средний размер выданных в Челябинской области микрозаймов достиг 10,3 тыс. рублей

Средний размер выданных в Свердловской области в декабре 2024 года микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. ...Вчера, 16:11 Средний размер выданных на Среднем Урале микрозаймов за месяц вырос на 5,2%
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. Средний размер выданных в Свердловской области в декабре 2024 года микрозаймов (или ...22.05.2024 На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов за месяц снизился на 0,5%
УрБК, Челябинск, 22.05.2024. В Челябинской области средний размер выданных в апреле микрозаймов составил 9,56 тыс. ...30.01.2024 В Свердловской области средний размер выданных в декабре микрозаймов составил 9,12 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. В Свердловской области средний размер выданных в декабре микрозаймов составил 9,12 тыс. ...26.09.2023 На Южном Урале средний размер выданных в августе микрозаймов составил почти 9 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 26.09.2023. В Челябинской области средний размер выданных в августе микрозаймов составил 8 тыс. 993 ...