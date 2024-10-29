Глава Екатеринбурга поддержал проект по строительству археологического парка

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2024. Администрация города Екатеринбурга рассказала о планах по благоустройству парка ...22.05.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подтвердил планы по благоустройству парка 50-летия ВЛКСМ к 2025 году
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на встрече с волонтерами федерального проекта ...31.01.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал благоустройство летнего парка «Уралмаш»
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход работ по благоустройству летнего парка ...10.08.2023 В Екатеринбурге разработают новый проект благоустройства дендрария на улице Первомайской
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов оценил перспективы развития Дендрологического ...25.08.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представит «Совету неравнодушных» план подготовки к 300-летию города
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представит на заседании общественного Совета по ...