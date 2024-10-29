Глава Екатеринбурга поддержал проект по строительству археологического парка

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поддержал проект по строительству археологического парка на открытой местности в районе Каменных палаток. Об этом он объявил на заседании Совета неравнодушных.



По словам директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, историческая площадка будет первым подобным проектом в Свердловской области. Специалисты восстановят древнее поселение по принципу зонирования — гончарная мастерская, зоны плетения и выделки шкур.



Кроме того, историки планируют воссоздать условия, в которых жили иткульские металлурги более 2000 лет назад на территории современного Среднего Урала. Также сотрудники музейного комплекса подготовили экскурсии в видеоформате для туристов, включая «Остров посередине леса» и «Завод-крепость эпохи Геродота».