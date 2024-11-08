Официальный курс доллара США снизился до 88,51 руб., евро — до 92,48 руб.

УрБК, Москва, 20.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 февраля 2025 года. Курс ...08.11.2024 Официальные курсы доллара США и евро снизились на 15 копеек
УрБК, Москва, 09.11.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 ноября 2024 года. Курс доллара ...21.09.2015 Официальный курс доллара вырос на 50 копеек, евро — снизился на 14
УрБК, Москва, 21.09.2015. ЦБ установил официальные курсы валют на 22 сентября. Курс доллара повысился на 50,1 копейки, ...16.09.2015 Официальный курс доллара упал на 1,2 рубля, евро — на 1,7 рубля
УрБК, Москва, 16.09.2015. ЦБ установил официальные курсы валют на 17 сентября. Курс доллара понизился на 1,23 рубля, ...09.09.2015 Официальный курс доллара снизился на 1,2 рубля, евро — на 1,4
УрБК, Москва, 09.09.2015. ЦБ установил официальные курсы валют на 10 сентября. Курс доллара понизился на 1,1713 рубля, ...