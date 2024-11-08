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Сегодня, 09:39

Официальный курс доллара США снизился до 88,51 руб., евро — до 92,48 руб.

УрБК, Москва, 21.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 февраля 2025 года. Курс доллара США снизился на 1,89 рубля, до 88,51 рубля за доллар, курс евро — на 1,6 рубля, до 92,48 рубля за евро.
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